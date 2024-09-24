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Против «шашечников» и «обочечников»: в РФ собираются ввести штрафы за опасное вождение

Против «шашечников» и «обочечников»: в РФ собираются ввести штрафы за опасное вождение

Закон об ответственности за опасное вождение все же начнет работать в нашей стране. Его пытались сформулировать примерно с 2016 года, но все не могли понять, как фиксировать нарушения и кто будет принимать решение о штрафе.

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