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Книги из авоськи Марии Стратулат

Книги из авоськи Марии Стратулат

На очередное интервью для рубрики "Полка ЛиТРа" (6+) в рамках подготовки к юбилейному Дальневосточному  фестивалю "Литература Тихоокеанской России" (6+) Мария Стратулат, актриса Театра молодежи, ведущий педагог и руководитель инклюзивной театральной студии "Особенные люди", принесла в магазин "Игра слов", где обычно приходят встречи с журналистами ИА PrimaMedia, целую авоську книг, в основном, для детей, начиная с канонической "Репки" (0+), книжки с твердыми страницами для малышей.

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