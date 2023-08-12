Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Главный фаворит субботних матчей РПЛ – «Локомотив», в игре «Оренбург» – «Краснодар» больше шансов на голы

В РПЛ матчем «Урал» – «Спартак» (3:2) стартовал четвертый тур. В субботу пройдут еще три игры: «Локомотив» – «Крылья Советов», «Оренбург» – «Краснодар» и «Ростов» – «Рубин».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх