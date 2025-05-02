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Москвичам грозит штраф до 5000 рублей за мойку авто на парковке возле дома

Москвичам грозит штраф до 5000 рублей за мойку авто на парковке возле дома

Жителей Москвы предупреждают о штрафах до 5000 рублей за мойку авто на парковках у дома. Сенатор Ольга Епифанова рассказывает об угрозе экологии и законодательных запретах, включая ограничения на мойку у водоемов и меры по охране природы.

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