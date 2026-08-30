Директор Валерия Леонтьева сделал двусмысленное заявление о концертах артиста в России

Главный "Казанова" отечественной эстрады снова заставил затаить дыхание миллионы фанатов, оставив их в полной растерянности из-за туманных перспектив своих будущих выступлений.
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