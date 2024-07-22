Харрис заявила, что добьётся выдвижения кандидатом в президенты США

Вашингтон, 22 июля, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис объявила 21 июля о том, что намерена добиться выдвижения кандидатом на пост главы государства от Демократической партии, следует из её заявления, опубликованного пресс-службой предвыборного штаба нынешнего президента Джо Байдена.