Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден медалью «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики»

Рамзан Кадыров награжден медалью «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики». Уполномоченный по правам человека Чеченской Республики Мансур Солтаев вручил медаль главе Чечни за «выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан, мужество и принципиальность в вопросах обеспечения национальных интересов чеченского народа, приверженность традиционным ценностям и верность долгу».