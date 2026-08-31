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Регионы России

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Министр финансов России обозначил вызовы мировой экономики

Министр финансов России обозначил вызовы мировой экономики

Геополитическая фрагментация мировой экономики и рост государственного долга представляют собой главные вызовы для мировой экономики, заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран «Группы 20».

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