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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Уникальный проект ´POMOGUT.BY´.

Уникальный проект ´POMOGUT.BY´.

POMOGUT.BY´ - информационный ресурс для людей, столкнувшихся с проблемой наркомании. Уникальный проект создан по инициативе МВД при непосредственном участии управления ООН по наркотикам и преступности, Министерства здравоохранения, общественных организаций и направлен на оказание практической помощь людям, столкнувшимся с проблемой наркомании.

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