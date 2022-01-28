Россия «ослепила» северный фланг НАТО

«Мурманск» отобьет у Швеции и Финляндии желание вступать в альянс Дмитрий Родионов На фото: комплекс радио-электронной борьбы: станция постановки помех Р-330Ж «Житель» и комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-301Б «Борисоглебск-2» (слева направо).