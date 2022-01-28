Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Астахов
    Самое страшное для сегодняшней власти - солидаризация народа. Потому усиленно гробили идеологию коллективизма, а глав...Дело генералов: к...
  • Евгения Болотова
    если санитарное право будет не в угоду коттеджам его изменят - проще простого. А если вдруг чего - военным прибавили ...Вода не для народ...
  • Silver Kont
    Так в том-то вся суть хохлов - кто-то за меня сделает, а я в сторонке подожду...РОКОВОЙ ГЛОТОК: К...

Россия «ослепила» северный фланг НАТО

Россия «ослепила» северный фланг НАТО

«Мурманск» отобьет у Швеции и Финляндии желание вступать в альянс Дмитрий Родионов На фото: комплекс радио-электронной борьбы: станция постановки помех Р-330Ж «Житель» и комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-301Б «Борисоглебск-2» (слева направо).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх