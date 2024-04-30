Боец Тактаров заявил о желании устроить темную игроку "Сочи" Гуарирапе

Боец смешанного стиля (ММА) и киноактер Олег Тактаров критично оценил игру венесуэльского футболиста "Сочи" Сауля Гуарирапы в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским "Факелом", на котором он присутствовал.
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