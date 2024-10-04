Врач Стручков: для печени токсичны девять групп препаратов

Чаще всего лекарственные поражения печени вызывают такие препараты, как парацетамол, противотуберкулезные препараты, антибиотики, анальгетики, гормональные, антиаритмические средства, противоопухолевые, противосудорожные и нестероидные противовоспалительные средства.
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