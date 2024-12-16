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Вечерний Новосибирск

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  • Evgeni Velesik
    Некрофилка?Сотрудница морга ...
  • nyha
    Эх!!! Слов нет ...Одни маты....В Китай отправили...
  • Сергей Крюков
    правильно...китайцам рыба нужней...свои на изжоге перебьются...В Китай отправили...

Кладбище дронов ВСУ устроил ефрейтор Гришин из Барабинска

Кладбище дронов ВСУ устроил ефрейтор Гришин из Барабинска

Гвардии ефрейтор Андрей Гришин выполняет боевые задачи в зоне СВО с октября 2023 года. Он настоящая гроза для беспилотных летательных аппаратов противника: вместе со своими товарищами житель Барабинска уничтожил множество вражеских дронов.

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