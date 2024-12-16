Кладбище дронов ВСУ устроил ефрейтор Гришин из Барабинска

Гвардии ефрейтор Андрей Гришин выполняет боевые задачи в зоне СВО с октября 2023 года. Он настоящая гроза для беспилотных летательных аппаратов противника: вместе со своими товарищами житель Барабинска уничтожил множество вражеских дронов.