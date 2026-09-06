НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

302 подписчика

«Обойдёмся без большого флота»: Азербайджан начал выпуск морских беспилотников

«Обойдёмся без большого флота»: Азербайджан начал выпуск морских беспилотников

6 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил созданный совместно с Анкарой комплекс по выпуску надводных беспилотников SALVO и KAYRA, принадлежащий местной компании MIRAS и турецкой верфи DEARSAN.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя