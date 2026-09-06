«Обойдёмся без большого флота»: Азербайджан начал выпуск морских беспилотников

6 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил созданный совместно с Анкарой комплекс по выпуску надводных беспилотников SALVO и KAYRA, принадлежащий местной компании MIRAS и турецкой верфи DEARSAN.
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Если он так с турками то задружился, то пускай своих земляков из России забирает.