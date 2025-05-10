На праздничном мероприятии собрались главы почти трёх десятков государств со всего мира.Экс-разведчик армии США Скотт Риттер заявил в социальных сетях, что американские военнослужащие обязаны были участвовать в московском Параде Победы.
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