Последняя песня The Beatles стала лидером британского хит-парада

Композиция The Beatles Now and Then, ставшая первой песней группы за долгие годы, возглавила музыкальный хит-парад Великобритании, говорится в заявлении Official Charts company, которая отвечает за составление и публикацию музыкальных хит-парадов.
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