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Политолог Сатановский прямо высказался о тех, кто работает на Запад и ВСУ внутри России

Политолог Сатановский прямо высказался о тех, кто работает на Запад и ВСУ внутри России

Президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский в эфире «Соловьев LIVE» прямо высказался о тех, кто работает на Запад и ВСУ внутри России.

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