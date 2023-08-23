Театр абсурда

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Суровикин получит не менее ответственную должность и сможет применить свои навыки в другом месте

Суровикин получит не менее ответственную должность и сможет применить свои навыки в другом месте

Старший лейтенант ДНР Матюшин предрек для Суровикина новую должность за заслуги на СВО Елена Мальцева Назначением Суровикина занимается Минобороны и главнокомандующий, сказал Евгений Федоров Фото: официальный сайт Президента РФ НОВОСТЬ ИЗ СЮЖЕТА Спецоперация РФ на Украине Бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин добился значительных успехов в ходе спецоперации и теперь его опыт пригодится в другом месте.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Ну и к чему эта статья? Чтобы успокоить народ. У меня слов нет, одни эмоции!
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11 час.
TG
Tamara Goncharuk
Свежо предание, но верится с трудом. Зачем же убирать человека с украинского фронта, если у него такие заслуги? Позор!
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9 час.
ВТ
Василий Топчий
Только что прочитал на базе 211, что генерал армии Суровикин, генерал Юдин и генерал Гостев. В США в НАТО и на украине праздник! Личные амбиции некоторых в верхах превыше интересов народа!
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5 час.

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