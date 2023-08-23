Суровикин получит не менее ответственную должность и сможет применить свои навыки в другом месте

ВТ Василий Топчий Ну и к чему эта статья? Чтобы успокоить народ. У меня слов нет, одни эмоции!

TG Tamara Goncharuk Свежо предание, но верится с трудом. Зачем же убирать человека с украинского фронта, если у него такие заслуги? Позор!