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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Йокич о своей страсти к лошадям: «Этим летом я каждый день бывал на конюшне»

Центровой « Денвера » Никола Йокич рассказал о своей любви к лошадям и времени. «Этим летом мне удалось каждый день бывать на конюшне со своими лошадьми.

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