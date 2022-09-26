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Три села Уссурийского округа выиграли в конкурсе инициативного бюджетирования

Три села Уссурийского округа выиграли в конкурсе инициативного бюджетирования

Конкурсная комиссия во главе с заместителем председателя Думы Уссурийского городского округа Ириной Казанцевой рассмотрела заявки, которые представили жители сел Степное, Пуциловка и Кроуновка.

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