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Царьград

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Синоптик Ильин: Москва согреется до 22 градусов с 17 сентября

Синоптик Ильин: Москва согреется до 22 градусов с 17 сентября

С 14 по 18 сентября в Москве ожидается разнообразная погода: переменная облачность, дожди и солнце. Температура колеблется от 5 ночью до 22 днем.

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