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Конечная остановка?

Конечная остановка?

Между тем, заканчивается эпоха: конец транзита российского газа в Европу означает похороны грандиозного экономического проекта, который Советский Союз под руководством Леонида Ильича Брежнева начинал в 1960-е годы.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Сократить добычу газа как в России, так и в ОПЕК. Цены резко пойдут вверх, Россия в большом плюсе. В том числе и США, хотя до больших объёмов поставок газа в Европу, им ещё очень далеко. В ЕС очередной экономический каллапс. Всё у них в жопе! И не надо стеснятся &quot;выкручивать Западу руки&quot; они своими санкциями это давно добиваются.
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