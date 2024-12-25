Конечная остановка?

ИМ

Ильдус Мамлеев

Сократить добычу газа как в России, так и в ОПЕК. Цены резко пойдут вверх, Россия в большом плюсе. В том числе и США, хотя до больших объёмов поставок газа в Европу, им ещё очень далеко. В ЕС очередной экономический каллапс. Всё у них в жопе! И не надо стеснятся "выкручивать Западу руки" они своими санкциями это давно добиваются.