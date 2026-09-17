Делегаты из СНГ посетили штаб наблюдения за выборами "Новых людей"

Партия «Новые люди» открыла в Москве штаб наблюдателей за ходом выборов накануне голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, а также региональных и муниципальных избирательных кампаний.
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