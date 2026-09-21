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Мировое обозрение

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Бронедвери и тоннели для дронов: Боец рассказал о тайных капсулах ВСУ в Зелёной Диброве

Бронедвери и тоннели для дронов: Боец рассказал о тайных капсулах ВСУ в Зелёной Диброве

Освобождение Зелёной Дибровы в Запорожской области вскрыло неожиданную деталь украинской обороны: противник обустроил здесь не обычные окопы и блиндажи, а заглублённые бронекапсулы, приспособленные под запуск беспилотников.

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