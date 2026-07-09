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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабиков пошутил о том, как заинтересовать Логинова биатлоном: «Залейте стрельбище водой, запустите карасиков, закиньте удочку. Он обязательно клюнет»

Российский биатлонист Антон Бабиков  пошутил о том, как заинтересовать  Александра Логинова  биатлоном.

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