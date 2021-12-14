Присяжные вынесли обвинительный вердикт по "кокаиновому" делу 

В Дорогомиловском суде Москвы коллегия присяжных признала виновными, но заслуживающими снисхождения четверых обвиняемых по делу о контрабанде особо крупной партии кокаина, которую обнаружили в школе посольства России в Аргентине в декабре 2016 года.