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Присяжные вынесли обвинительный вердикт по "кокаиновому" делу 

Присяжные вынесли обвинительный вердикт по "кокаиновому" делу 

В Дорогомиловском суде Москвы коллегия присяжных признала виновными, но заслуживающими снисхождения четверых обвиняемых по делу о контрабанде особо крупной партии кокаина, которую обнаружили в школе посольства России в Аргентине в декабре 2016 года.

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