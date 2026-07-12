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Аргументы недели

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Вокруг смерти американского сенатора Грэма* появляются конспирологические теории

Вокруг смерти американского сенатора Грэма* появляются конспирологические теории

В США заподозрили, что сенатора Линдси Грэма* могли убить россияне. С таким предположением выступила правая активистка и соратница Трампа Лора Лумер после внезапной смерти одного из самых известных анти-российских политиков США: - «Линдси Грэм* буквально только что был на Украине, угрожая России новыми санкциями.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Думаю всё просто-его съедала изнутри жаба - русофобия как и его бывшего друга и соратника сенатора!
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4 н.