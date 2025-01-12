В протеиновых порошках и батончиках, особенно с шоколадным вкусом, обнаружены свинец и кадмий В протеиновых порошках и батончиках, особенно с шоколадным вкусом, обнаружены свинец и кадмий.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В протеиновых порошках и батончиках, особенно с шоколадным вкусом, обнаружены свинец и кадмий В протеиновых порошках и батончиках, особенно с шоколадным вкусом, обнаружены свинец и кадмий.