IMF Flags Higher Oil Price As Key Risk to India’s GDP Growth

India’s economic growth for the 2026/2027 fiscal year could be lower than previously expected amid higher oil prices with the re-escalation of the Middle East war and the El Nino weather phenomenon, a senior official at the International Monetary Fund (IMF) told Reuters.
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