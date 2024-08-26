Медвежий угол
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Медвежий угол

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Приехали и требуют зачислить в московские школы их детей без знания русского языка

Приехали и требуют зачислить в московские школы их детей без знания русского языка

И просят президента Киргизии "ускорить процесс" Ну, вот вам история, классика жанра. Представьте себе картину: женщины из Киргизии, с чемоданами и детьми под боком, только вот переступили российскую границу, и бац! У них уже список требований, словно они не гости, а возвращающиеся королевы.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ. Их привозят на работу и отвозят обратно на автобусах.
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1 час.
Андрей Павлов
Министр (не)образования Кравцов издал то ли указ, то ли закон о том, чтобы обучать детей инородцев. не знающих языка, вместе с нормальными людьми, &quot;дабы не ущемлять их прав&quot;. То, что при этом ущемляется право право на полноценное образование коренных детишек, его не волнует. Путин этого министра утвердил, значит с точки зрения верховной власти в образовании он поступает правильно. Так что коренные мамаши-папаши-дедушки-бабушки забудьте о качественном образовании для своих детей и внуков. Если вы конечно не богаты и не входите законодательную-исполнительную судебную ветви власти. К ТЕМ школам мастурбечьих детей не подпускают и на пушечный выстрел.
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1 час.
СЭМЭН Иваницкий
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1 час.

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