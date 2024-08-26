Приехали и требуют зачислить в московские школы их детей без знания русского языка

В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ. Их привозят на работу и отвозят обратно на автобусах.

Андрей Павлов

Министр (не)образования Кравцов издал то ли указ, то ли закон о том, чтобы обучать детей инородцев. не знающих языка, вместе с нормальными людьми, "дабы не ущемлять их прав". То, что при этом ущемляется право право на полноценное образование коренных детишек, его не волнует. Путин этого министра утвердил, значит с точки зрения верховной власти в образовании он поступает правильно. Так что коренные мамаши-папаши-дедушки-бабушки забудьте о качественном образовании для своих детей и внуков. Если вы конечно не богаты и не входите законодательную-исполнительную судебную ветви власти. К ТЕМ школам мастурбечьих детей не подпускают и на пушечный выстрел.