Полицейские и Общественный совет при УМВД России по городу Омску обучают будущих вожатых

Председатель Общественного совета при УМВД России по городу Омску Александр Мельников организовал занятие для будущих вожатых школы «100 друзей».
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