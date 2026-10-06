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ФедералПресс

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Льготные перелеты на Дальний Восток могут потерять почти треть субсидий

Льготные перелеты на Дальний Восток могут потерять почти треть субсидий

ВЛАДИВОСТОК, 6 октября, ФедералПресс. Финансирование льготных авиаперевозок на Дальнем Востоке может сократиться почти на треть.

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