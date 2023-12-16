Мигрант напал на полицейского на рынке «Садовод» в Москве

ТР

Татьяна Рукодельцева

Да они обнаглели, выдворятб их надо всех. Придумали их штрафами наказывать. Они что поменяются что ли? Посчитают, что заплатят штраф и можно зверствовать. Мигрантов жалеют, а не своих граждан. Никто не хочет от мигрантской кормушки отказываться. Как надоела эта политика послабления для мигрантов