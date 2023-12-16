Уроженец Таджикистана напал на полицейского на рынке «Садовод» в Москве. Об этом в субботу сообщается на странице главного следственного управления СКР по столице в соцсетях.
Мигрант напал на полицейского на рынке «Садовод» в Москве
Комментарии
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ТР
Татьяна Рукодельцева
Да они обнаглели, выдворятб их надо всех. Придумали их штрафами наказывать. Они что поменяются что ли? Посчитают, что заплатят штраф и можно зверствовать. Мигрантов жалеют, а не своих граждан. Никто не хочет от мигрантской кормушки отказываться. Как надоела эта политика послабления для мигрантов
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8 час.
Алекс Сэм
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2 час.
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