Сегодня православные отмечают Воздвижение Креста Господня

Сегодня православные отмечают Воздвижение Креста ГосподняПраздник Воздвижение Креста посвящен сразу двум событиям-обретению Креста Господня в IV веке в Иерусалиме и возвращению его из Персии спустя 300 лет.
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