«Нас же уничтожат!»: Кедми объяснил, почему США «кинули» Европу после первого же предупреждения России

СК

Сергей Ковалев

нравится Кеша с его расчёсыванием "по шерсти"! вот опять и снова - "США сказали: "нет-нет-нет, мы не будем ввязываться в войну с Россией"". а на самом деле что происходит? то, что война не прямая, что на стороне США бегают прокси, что очередной расходный материал - Европа.., - это что, не война? вся эта перманентность в локальности - это что, не война? и не только с Россией, со всеми, кто так или иначе владеет ресурсами или логистическими... "красавец", бывший Казаков...