Фото: Prt Scr ok.ru / Понравится Разумным Британия и ЕС остались без американской поддержки из-за страха США перед Россией.
«Нас же уничтожат!»: Кедми объяснил, почему США «кинули» Европу после первого же предупреждения России
Комментарии
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Сергей Ковалев
нравится Кеша с его расчёсыванием "по шерсти"! вот опять и снова - "США сказали: "нет-нет-нет, мы не будем ввязываться в войну с Россией"". а на самом деле что происходит? то, что война не прямая, что на стороне США бегают прокси, что очередной расходный материал - Европа.., - это что, не война? вся эта перманентность в локальности - это что, не война? и не только с Россией, со всеми, кто так или иначе владеет ресурсами или логистическими... "красавец", бывший Казаков...
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1 м.
Александр Батт
Пока все идет по американскому плану. Славяне воюют, Европа платит, США наживаются.
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1 м.
Максим Чернышов
Что то мы с Украиной уже 5 лет справиться не можем, уж что пол Европу говорить?!
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1 м.
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