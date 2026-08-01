Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 352 подписчика

«Нас же уничтожат!»: Кедми объяснил, почему США «кинули» Европу после первого же предупреждения России

«Нас же уничтожат!»: Кедми объяснил, почему США «кинули» Европу после первого же предупреждения России

Фото: Prt Scr ok.ru / Понравится Разумным Британия и ЕС остались без американской поддержки из-за страха США перед Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Ковалев
нравится Кеша с его расчёсыванием &quot;по шерсти&quot;! вот опять и снова - &quot;США сказали: &quot;нет-нет-нет, мы не будем ввязываться в войну с Россией&quot;&quot;. а на самом деле что происходит? то, что война не прямая, что на стороне США бегают прокси, что очередной расходный материал - Европа.., - это что, не война? вся эта перманентность в локальности - это что, не война? и не только с Россией, со всеми, кто так или иначе владеет ресурсами или логистическими... &quot;красавец&quot;, бывший Казаков...
Ответить
1 м.
Александр Батт
Пока все идет по американскому плану. Славяне воюют, Европа платит, США наживаются.
Ответить
1 м.
Максим Чернышов
Что то мы с Украиной уже 5 лет справиться не можем, уж что пол Европу говорить?!
Ответить
1 м.