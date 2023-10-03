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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие ЮВО в Абхазии приступили к подготовке на современных тренажерах в виртуальном боевом пространстве

Военнослужащие ЮВО в Абхазии приступили к подготовке на современных тренажерах в виртуальном боевом пространстве

Танкисты Т-72Б3 и операторы ПТУР «Штурм-С» базы проходят обучение на современных тренажерах на базе компьютеризованного комплекса, эмитирующего боевое пространство.

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