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Московский комсомолец в Израиле

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Искусство как путь к исцелению: выставка в Абарбанеле раскрывает силу арт-терапии

Искусство как путь к исцелению: выставка в Абарбанеле раскрывает силу арт-терапии

Новая выставка в центре Абарбанель демонстрирует, как арт-терапия становится неотъемлемой частью долгосрочной реабилитации пациентов, а международный опыт и научные данные подтверждают её эффективность и перспективы развития .

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