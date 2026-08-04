Россия и США продолжат перекрестные полеты на МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассматривает продление соглашения с Роскосмосом о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС) еще на один или полтора года.
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