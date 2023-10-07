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Многая лета Вам, Владимир Владимирович!

Многая лета Вам, Владимир Владимирович!

С Днем рождения! И крепчайшего Вам здоровья! У Вас еще полно работы, здоровьишко понадобится. Я на своем веку повидал немало руководителей СССР и России, мне есть с кем сравнить, и сравнение это в Вашу пользу.

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Комментарии
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Валерий Ворожищев
Здоровья и благородных дел!
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1 час.
СТ
Сергей Татаринцев
Долгие лета и хорошего здоровья,лет до ста расти,всё без старости.Нашему Президенту Трижды Ура,Ура,Урааааа!!!!России Слава!
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35 мин.

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