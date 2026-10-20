The head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, shocked the leadership of the European Union and personally the head of the European Commission, Ursula von der Leyen, by requesting an additional 70 billion euros of aid for Ukraine.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым