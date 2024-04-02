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Экономист Бадалов: процесс переориентации России на внутреннее потребление уже начался

Экономист Бадалов: процесс переориентации России на внутреннее потребление уже начался

Россия начала переориентацию на внутреннее потребление. В связи с этим план войти в четверку крупнейших экономик в мире по паритету покупательной способности, который озвучил президент РФ Владимир Путин, является вполне реальным, сообщил экономист Лазарь Бадалов в эфире радио Sputnik.

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