Экономист Бадалов: процесс переориентации России на внутреннее потребление уже начался

Россия начала переориентацию на внутреннее потребление. В связи с этим план войти в четверку крупнейших экономик в мире по паритету покупательной способности, который озвучил президент РФ Владимир Путин, является вполне реальным, сообщил экономист Лазарь Бадалов в эфире радио Sputnik.