«Смелость идиота»: Решение Зеленского о мобилизации объясняется желанием показать Трампу фигу

По мнению украинского политолога Константина Бондаренко, ускоренное голосование о продлении военного положения — всего за три недели до окончания предыдущего срока — было необходимо Зеленскому, чтобы символически показать «фигу» президенту США Дональду Трампу.
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