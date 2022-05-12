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Закончилась 20-летняя эпоха: Apple распродала все оставшиеся запасы iPod touch за один день

Закончилась 20-летняя эпоха: Apple распродала все оставшиеся запасы iPod touch за один день

Прошел всего один день после того, как Apple объявила о прекращении производства плееров iPod touch. И хотя компания заявила, что клиенты все еще могут купить устройства до исчерпания запасов, их хватило ненадолго.

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