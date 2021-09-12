На пульсе времени

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Российское чудо: время, повернутое вспять

Российское чудо: время, повернутое вспять

XXI век оказался самым коротким в истории России. Где-то уже со второй половины 2010-х время в ней потекло назад.

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warig Рыжаков
Бред.
Александр Дементьев
А может и не бред. Основная мысль, что время повернуло вспять , вполне соответствует действительности. Страна ТЕРЯЕТ... Медицину, население, промышленность, образованных людей, ресурсы и т.д. Даже цель жизни у людей потеряна.
Виктор Борисов
Да....мне многие мои одногодки говорят что цель жизни потеряна
Валерий Ворожищев
А сколько ещё подобных анальных идиотов в стране?
LiapaNNZ Фамилия
Да кто ж вас знает...

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