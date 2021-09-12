Российское чудо: время, повернутое вспять

На пульсе времениПолитикаРоссийское чудо: время, повернутое вспять XXI век оказался самым коротким в истории России. Где-то уже со второй половины 2010-х время в ней потекло назад.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWРwarig РыжаковБред.Александр ДементьевА может и не бред. Основная мысль, что время повернуло вспять , вполне соответствует действительности. Страна ТЕРЯЕТ... Медицину, население, промышленность, образованных людей, ресурсы и т.д. Даже цель жизни у людей потеряна.Виктор БорисовДа....мне многие мои одногодки говорят что цель жизни потерянаВалерий ВорожищевА сколько ещё подобных анальных идиотов в стране?LiapaNNZ ФамилияДа кто ж вас знает...Комментировать
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