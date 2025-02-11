Аналитик: демократы используют отношения России и США для давления на Трампа

Переговоры между Россией и США по украинскому кризису будут долгие и трудные, а то, что к ним началась подготовка — это уже успех, считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.
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