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Аналитик: демократы используют отношения России и США для давления на Трампа

Аналитик: демократы используют отношения России и США для давления на Трампа

Переговоры между Россией и США по украинскому кризису будут долгие и трудные, а то, что к ним началась подготовка — это уже успех, считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

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