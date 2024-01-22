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Актриса Аронова заявила, что Александр Петров уговорил ее на съемки "Льда-3"

Актриса Аронова заявила, что Александр Петров уговорил ее на съемки "Льда-3"

Актриса Мария Аронова призналась в беседе с ТАСС, что "страшно" боялась продолжения фильма "Лед". По словам Ароновой, она искренне верит, что в третьей части франшизы им удалось показать нечто новое, однако все равно боится.

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