В Приморье появился штраф за склонение беременных к абортам

В Приморье приняли закон о запрете склонения к абортам.Местный парламент принял решение о наказании за нарушение в виде штрафа, который составит от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 5 до 10 тысяч рублей для должостных, а для юридических лиц штрафы будут варьироваться от 40 до 100 тысяч рублей.