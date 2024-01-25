Впервые иранские фрукты прибыли в российский порт Астрахани морским коридором

После всех необходимых проверок партию иранских цитрусовых развезут по российским магазинам.фото: пресс-служба Астраханской таможни--> Впервые за два года налаживания тесного сотрудничества из Ирана в Россию сельскохозяйственная продукция прибыла по воде – морским транспортным коридором «Север-Юг».
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