Впервые иранские фрукты прибыли в российский порт Астрахани морским коридором

После всех необходимых проверок партию иранских цитрусовых развезут по российским магазинам.фото: пресс-служба Астраханской таможни--> Впервые за два года налаживания тесного сотрудничества из Ирана в Россию сельскохозяйственная продукция прибыла по воде – морским транспортным коридором «Север-Юг».