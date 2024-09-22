🔥Птица стала причиной крупного пожара Серьёзный ландшафтный пожар случился сегодня возле хутора Новокиевского.
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🔥Птица стала причиной крупного пожара Серьёзный ландшафтный пожар случился сегодня возле хутора Новокиевского.