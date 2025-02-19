Южноуралец обратился за помощью к цыгану, а потом — к полиции

Что произошло между двумя этими действиями, рассказали правоохранители.В ноябре 2024 года в отдел внутренних дел по Агаповскому району Челябинской области обратился житель посёлка Субутак, расположенного на одноимённой железнодорожной станции, с заявлением о мошенничестве.