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Царьград

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Южноуралец обратился за помощью к цыгану, а потом — к полиции

Южноуралец обратился за помощью к цыгану, а потом — к полиции

Что произошло между двумя этими действиями, рассказали правоохранители.В ноябре 2024 года в отдел внутренних дел по Агаповскому району Челябинской области обратился житель посёлка Субутак, расположенного на одноимённой железнодорожной станции, с заявлением о мошенничестве.

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